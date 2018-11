НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог о актуалних роботох у польопривреди, а буду емитовани и звити зоз 25. Културней манифестациї „Костельникова єшень”. За емисию пририхтани и прилог о обнови церкви у Сримскей Митровици, як и репортажа з мултинационалней роботнї хтора ше реализує у рамикох проєкту „Културне нашлїдство през мой обєктив” у Заводу за културу войводянских Руснацох.

У ТВ Маґазину будзе и прилог о Васильови Москальови, єдному зоз 5-ох делеґатох хтори участвовали на велькей Народней скупштини у Новим Саду 1918. року кед принєшена одлука о присоєдинєню Войводини ґу Кральовини Сербиї, як и прилог о скайп розгварки премиєрки Ани Брнабич зоз матурантами Ґимназиї „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (по емисиї „Добри вечар, Войводино”).

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)