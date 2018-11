„Костельникова єшень” почала у Школи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз промоциями нових кнїжкох и стретнуцом з писателями, у Основней школи „Петро Кузмяк” вчера почала ХХV Културна манифестация „Костельникова єшень”, хтора ше отримує у рамикох 70-рочнїци од шмерци Гавриїла Костельника.

Отворела ю и привитала директорка Школи Хелена Пашо Павлович, а потим найновша кнїжка за дзеци НВУ „Руске слово” „Драга до швета” представена окреме школяром нїзших и окреме школяром висших класох.

Модератор програми и редактор Видавательней дїялносци Микола Шанта представел присутни писательки – Ирину Гарди Ковачевич, Агнету Бучко Папгаргаї и Меланию Римар, чийо ше приповедки находза у Антолоґиї приповедкох за дзеци „Драга до швета” хтору пририхтала Римарова.

Вона и бешедовала о кнїжки, а з дзецми обидвох ґрупох ше през свойо твори дружели спомнути писательки, док старшим школяром о Костельникови бешедовал присутни писатель и историчар Михал Рамач.

Школяре и сами пречитали твори зоз Антолоґиї, дзепоєдни наградзени и з прикладнїками тей кнїжки, а Мелания Римар, як редакторка часопису „Заградка” уручела награди найвреднєйшим сотруднїком. За литературни роботи наградзени Иґор Фейди и Андрей Шайтош, а за подобову роботу Матеа Джуджар.

