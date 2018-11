Пейц нови кнїжки пейцох афирмованих авторох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На централней програми 25. Културней манифестациї „Костельникова єшень” отриманей вчера, 9. новембра, у Ресторану „Червена ружа” була промоция нових кнїжкох на руским язику и стретнуце зоз писателями.

О новей кнїжки поезиї Михала Рамача „Дуга над Дунайом” бешедовал рецензент др Дюра Гарди, хтори ше огляднул и на його прешли кнїжки, алє на самого Костельника, Руснацох и нашу историю, док Рамач пречитал єдну писню зоз своєй найновшей кнїжки, у хторей, як Гарди гварел, „вишпивал универзум Керестура”. Ирина Гарди Ковачевич представела нову кнїжку поезиї „Капка на концу нохца” Тамари Хрин Рончевич, младей писательки, хтора ма уж „полну кишенку наградох за свою литературу”, а и сама авторка пречитала даскельо твори.

Яким Чапко пречитал писню зоз свойого нового дїла „Церень спод нохца”, трецей кнїжки поезиї, а представел ю Микола Шанта, хтори бул и модератор того литературного вечара. Вон визначел же ше з тей нагоди, цалком случайно, позберала, векшином, ґенерация поетох народзених пейдзешатих рокох. О кнїжки Агнети Бучко Папгаргаї „Там дзе слунко виходзи”, о приповедкох о войни, глїбоких, чежких думкох, о болю и злосци, бешедовала рецензентка Ирина Гарди Ковачевич, як и сама авторка, хтора пречитала и виривок з єдней приповедки.

Шицки спомнути кнїжки видала НВУ „Руске слово”, док зборнїк ґрупи авторох „Рецепция дїла Юлияна Тамаша”, хтори тиж так промововани на програми, видал Универзитет у Новим Садзе, Филозофски факултет, Оддзелєнє за русинистику, а як Тамаш потолковал, тексти у кнїжки о його поезиї, романох, як и науки, писали коло 50 визначни особи, академики, професоре и писателє. З тей нагоди, Тамаш пречитал и писню хтору написал Ото Толнаи, а хтора ноши праве його мено.

Централну програму „Костельниковей єшенї” провадзело красне число публики, а медзи нїма були и школяре руских оддзелєньох керестурскей Ґимназиї.

(Опатрене 8 раз, нєшка 8)