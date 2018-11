Єст смисла, гоч кельо  єст учашнїкох

Тогорочни 11. Фестивал тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору”, хтори отримани 1. септембра, остал запаметани по участвованю малого числа оркестрох хтори ше змагали. Наступели лєм пейц оркестри зоз хторих штири наградзел фахови жири и публика, а без награди остал лєм домашнї оркестер.

Златко Манько, предсидатель КПД „Дюра Киш” и член оркестра Дружтва, гвари же благочасово послати поволанки до КУД-ох по наших местох, та и до Републики Горватскей за участвованє на тим фестивалє. Нажаль, пре рижни причини, нє одволали ше шицки на поволанку. Зоз предсидате-

льом Дружтва Златком Маньком и предсидательку фахового жирия Агнету Маслар бешедуєме о концепциї и упечаткох зоз тогорочного Фестивала.

ЧИ АДЕКВАТНИ ТЕРМИН ОТРИМОВАНЯ

– Можебуц дакому нє одвитовал термин отримованя Фестивала и мойо роздумованє идзе у напряме же би будуци фестивали требало отримовац першей соботи у авґусту. Правда, и теди рочни одпочивки, алє можебуц би тот термин бул вигоднєйши як у септембру. То лєм мойо роздумованє, а увидзиме цо орґанизатор Фестивала и други члени нашого Дружтва думаю о такей пременки – гвари Златко Манько.

– Маме велїх школярох цо ходза до музичних школох, алє вони граю у оркестрох при своїх школох, так же можебуц су нє заинтересовани за тоти нашо оркестри хтори основани по КУД-ох, а можебуц су анї нє поволани же би ше змагали на тим нашим Фестивалє. По валалох рижни и нє подзековни ситуациї. У Коцуре нє маме професионалца же би водзел и вежбал зоз аматерами у оркестру, гоч видзим же єст и школярох зоз музичней школи у нїм, и виолиниста, и гармоникаш. Аматере граю по наших преславох. У Руским Керестуре маю оркестер и вони ше з рока на рок зявюю на Фестивалє, гоч у яким составе, оркестер ше вше пририхта. Тиж так и Нови Сад ма свой оркестер. У Дюрдьове тиж так добри оркестер.

У ИНТЕРПРЕТАЦИЇ ИСНУЮ РОЗЛИКИ

– Награди нє таки важни, нє шицки задовольни по змаганю, алє вше єст даяка розлика у интерпретациї медзи першима и другима, и медзи другима и трецима. Награди нє сущносц, учашнїки любя грац и нє важне им хтору награду освоя, чи другу, чи трецу. Учашнїки ше нє гнїваю, того року друга, нарок перша – гварела Агнета Маслар.

А, у других валалох, оркестри можебуц и нєт. У Новим Орахове нєт младих, видзим вше пейцох, шейсцох хлопох цо уж у рокох, нє можу дац вельо. То лєм преробени нашо шпиванки, а даяку озбильнєйшу композицию нїхто анї нє виводзи. То лєм варияциї на нашо шпиванки, виводзи ше успишно и менєй успишно – дава кратки прегляд о наших оркестрох Агнета Маслар.

ЧИ ШТИРИ НАГРАДИ ВЕЛЬО

Наш собешеднїк додава и же остава за роздумованє чи на єдним фестивалє треба додзельовац аж штири награди. Гвари же то питанє за музичних фаховцох хтори и оценюю оркестри. Пре менше або векше число членох оркестрох и одлучене же би були додзельовани награди за мали и вельки оркестер, як и за интерпретацию, а тиж и публика гласа хто найлєпши по єй смаку. Чи би можебуц требало додзельовац окрем награди публики лєм єдну награду фахового жирия, Манько дума же би фаховци требали повесц остатнє слово.

– Фестивал ма смисла, гоч кельо да оркестри на нїм участвую, бо людзе приходза, чую нашо писнї, нашо мелодиї, алє завиши и од музичних педаґоґох же би ше вецей инсистовало на школярох у музичних школох. Бо таки фестивали красни, таки сходи красни, алє, нажаль, у Шидзе того року учасц вжали лєм пейц оркестри. Єдни були на рочних одпочивкох, други на змаганьох, даєдни нє пришли, бо у тим мешацу єст вельо и змаганя и збуваня. Так же Дюрдьовчанє дотераз вше приходзели, а того року нє пришли, бо дзень, два пред тим мали вельки концерт и наступали и у иножемстве. Так же думам же би и датуми требало дакус иншак усоглашиц. Бо вельо збуваня єст у тим мешацу, та нашо аматере нє можу постарчиц – гвари Масларова.

ДАЦ ВЕКШУ ШЛЄБОДУ У ВИБОРЕ КОМПОЗИЦИЙОХ

Тиж би требало видзиц и чи композициї муша буц наисце лєм за тамбурови чи и даяки други оркестер, цо ше уж и случує на фестивалє, та би можебуц вец требало повесц же то змаганє народних оркестрох, а нє виключно тамбурових. То шицко питаня за роздумованє. Манько нам на концу гвари и же фестивал нє шме остац статични, алє же пременки допринєшу и розвою фестивала и єдна од идейох же би можебуц участвовал голєм єден оркестер и зоз дальшого иножемства, а нє лєм зоз Републики Горватскей.

Отворени питаня и идеї єст вельо и наш собешеднїк гвари же би ше о тим требало благочасно порадзиц, же би наступни, 12. Фестивал тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору” бул на час и добре порихтани.

