КОЦУР – Нєшка, на швето св. Йосафата, у манастире шестрох Служебнїцох Нєпорочней Дїви Мариї у Коцуре, будзе преславении Кирбай.

Служба Божа почнє на 11 годзин, а наказовац будзе монах Василиян о. Виталий Лотоций зоз України.

Домашнї у манастире очекую госцох зоз других местох, а поволую и парохиянох же би пришли преславиц Кирбай.

