Утвердзени програми означованя 100-рочнїци присоєдинєня

НОВИ САД – Одбор за означованє 100-рочнїци присоєдинєня Войводини ґу Кральовини Сербиї (1918–2018), чий покровитель и почесни предсидатель Александар Вучич, предсидатель Републики Сербиї и Покраїнска влада, у Новим Садзе 24. и 25. новембра означа 100 роки од законченя Велькей войни и присоєдинєня Войводини ґу Кральовини Сербиї.

Програма означованя того значного датума почнє на соботу, 24. новембра на 10 годзин, у Змай Йововей и Дунайскей улїчки, дзе будзе поставена Интерактивна вистава „1918”, на хторей през мултимедиялни цалосци годно спатриц шицки значнєйши подїї и особи у найважнєйших хвилькох Першей шветовей войни и самого присоєдинєня. Того дня на Площи шлєбоди од 21 г. будзе трогодзинови концерт на хторим наступя Здравко Чолич, Звонко Боґдан, сопран Драґана Радакович, Войводянски симфонийски оркестер, виолиниста Роберт Лакатош, Новосадски биґ бенд и Вельки тамбурови оркестер Радио-телевизиї Войводини.

Отверанє „Музея присоєдинєня Войводини ґу Кральовини Сербиї” у хторим будзе стална постановка автентичних артефактох хтори шведоча о тей значней подїї будзе на нєдзелю, 25. новембра на 10 годзин, а пред тим наступи Репрезентативни оркестер Ґарди Войска Сербиї.

Потим, на 11 годзин, на Площи Републики, будзе одкрити памятнїк кральови Петрому I Ошлєбодительови. З тей нагоди ґлумец Лазар Ристовски пречита виривок з бешеди краля Петра I Карадьордєвича сербскому войску при Призрену.

Централна шветочносц будзе отримана тиж на нєдзелю, у Сербским народним театру, зоз Шветочну академию на хтору наявени представнїки найвисшого державного верху Републики Сербиї, Републики Сербскей, представнїки реґийох и городох з котрима АП Войводина и Город Нови Сад маю подписане спорозуменє о сотруднїцтве. На академиї наступи Войводянски симфонийски оркестер, беоґрадска филхармония и Хор опери Сербского народного театру.

