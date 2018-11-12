Вчера означени Дзень примиря у Першей шветовей войни

СЕРБИЯ – Вчера, 11. новембра, у Сербиї було державне швето – Дзень примиря у Першей шветовей войни, котре на пригодни способ означене як у нашей жеми, так и у иножемстве.

Тото державне швето ше у нашей жеми преславює од 2012. року, як здогадованє на дзень капитулациї Нємецкей у Першей шветовей войни 1918. року. На тот дзень сили Антанти з Нємецку подписали примирє, з чим закончена Перша шветова война.

З нагоди швета представнїки Влади Сербиї на памятнїки погинутим у Першей шветовей войни положели венци, а з оглядом же швето падало внєдзелю, преноши ше на нєшкайши дзень, та є прето нєроботни.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)