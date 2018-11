Отримани Рочни концерт КПД „Дюра Киш“

ШИД – Всоботу, 10. новембра, у Руским доме у Шидзе отримани Рочни концерт Културно-просвитного дружтва „Дюра Киш“ на хторим окрем домашнїх, наступели и госци – аматере КУД „Йоаким Ґовля“ зоз Миклошевцох и КПД „Иван Котляревски“ зоз Бикичу.

Концерт отворела Жридлова мишана шпивацка ґрупа КПД „Дюра Киш“ зоз венчиком руских шпиванкох у сценским приказу рускей свадзби, а наступел и дует Мила Вученович и Владимир Торма.

Госцински зоз Бикичу, Жридлова шпивацка ґрупа „Бикичанки“, представела ше зоз венчиком шпиванкох, а потим наступели и госци зоз Миклошевцох.

Миклошевчанє ше представели зоз даскельома танцами дзецинскей фолклорней секциї, а на два заводи и Женска шпивацка ґрупа зоз венчиком руских шпиванкох.

