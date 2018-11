У Коцуре була програма „На чесц Костельникови”

КОЦУР – Всоботу, 10. новембра, у Коцуре у Етно клубе „Одняте од забуца” у чиєй орґанизациї, вєдно зоз Домом култури и МО Рускей матки Коцур, почала програма „На чесц Костельникови” у рамикох 25. Културней манифестациї „Костельникова єшень”.

Програма була преткана зоз музику и литературу др Гавриїла Костельника, котру рецитовали и читали школяре школяре руских оддзелєньох ОШ „Братство єднинство” од першей по штварту класу, а за тоту нагоду пририхтали их їх учительки. Програму водзел Стеван Самочета.

У другей часци програми була пририхтана вистава малюнкох зоз Подобовей колониї „Коцур 2018”, котру отворела наставнїца подобовей култури у коцурскей Школи Марияна Петричевич, а на котрей окрем искусних уметнїкох зоз наших местох участвовали и школяре котри ходза на подобову секцию у школи и млади зоз подобовей секциї Коцурского здруженя младих КУМ.

У Етно клубе були присутни и предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац, предсидатель Совиту месней заєднїци Коцур Желько Бєлан, предсидатель Рускей матки Дюра Папуґа и директорка ОШ „Братство єдинство” Славица Байор.

У рамикох „Костельниковей єшенї” у Коцуре на штварток, 15. новембра, у Школи будзе орґанизоване друженє з писательми, котри школяром представя нови виданя на руским язику.

Исти дзень, на 18 годзин, у Руским доме тиж будзе стретнуце зоз писателями котри и старшим представя нови виданя на руским язику.

