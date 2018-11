Стретнуце рецитаторох „Михайло Зазуляк” всоботу отримане у Кули

КУЛА − У рамикох 25. културней манифестациї „Костельникова єшень” всоботу, 10. новембра у Кули отримане Стретнуце рецитаторох „Михайло Зазуляк” на котрим ше представели рецитаторе по руски з вецей наших штредкох.

Шпивацка ґрупа РКУД „Др Гавриїл Костельник” наступела зоз трома писнями, а Стретнуце традицийно отворене зоз шпиванку, Костельникову писню „Бачко моя, Бачко”. Потим ше представели рецитаторе у трох ґрупох – дванацецеро у младшим возросту од першей по штварту класу основней школи, єденацецеро у штреднїм возросту од пиятей по осму класу основней школи, и двойо рецитаторе у старшим возросту.

Попри тим, домашнї за своїх госцох пририхтали виставу дарункох котри принєсли дому зоз рижих госцованьох, як и предметох котри означели розвой РКУД „Др Гавриїл Костельник” цо єден зоз способох як чуваю и пестую руску културу.

Стретнуце рецитаторох од того року у своєй назви будзе ношиц мено покойного Михайла Зазуляка котри цалу кариєру, медзи иншим пошвецел и рецитованю, перше як рецитатор, потим як фахови руководитель, и як консултант за руски язик на смотрох висшого уровню.

Стретнуце отримане у Основней школи „Петефи бриґада”, а нєпоштредни орґанизатор и домашнї му бул РКУД „Др Гавриїл Костельник”.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)