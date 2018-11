Бикичанє нєришено зоз водзацим на таблїчки

ШИД – У 13. колє Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ОФК „Бикич” дома бавел 0:0 процив водзацого на таблїчки „Долнього Сриму 2015” зоз Печинцох.

„Гайдук” з Вишнїчева победзел БСК зоз Бешенова 2:1, а „Обилич 1993” дома у Куковцох победзел „Зеку Булюбашу” зоз Равня 3:0.

На таблїчки „Гайдук” тераз други пре лєпшу ґол розлику зоз 27 бодами, кельо ма и ОФК „Бикич” на трецим месце, а „Обилич 1993” пияти, зоз 26 бодами.

У 14. колє, на нєдзелю, ОФК „Бикич” будзе бавиц у Чалми процив „Слоґи”, „Ґраничар” з Обрежу дочекує „Обилич 1993”, а „Напредак” зоз Жарковцу будзе бавиц процив „Гайдука”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)