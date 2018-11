У рамикох СБ „Яша Баков” отримани змаганя у штреляцтве и ґуґланю

ВЕРБАС – У рамикох 27. Спортских бавискох (СБ) „Яша Баков” всоботу, 10. новембра, у Вербаше отримани змаганя у штреляцтве, дзе участвовали осем екипи, и у ґуґланю, у хторим учасц вжали седем екипи з наших местох.

У штреляцтве участвовали КУД „Тарас Шевченко” Дюрдьов, „РКЦ” II Нови Сад, СД „Русин” Руски Керестур, „ПAПИВИНҐ” ДОО I Вербас, „ПAПИВИНҐ” ДОО II Вербас, „Дружтво Руснацох у Суботици” Суботица, СД „Искра” Коцур, КПД „Дюра Киш” Шид.

Найлєпши пласман витворел КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова, друге место Дружтво Руснацох зоз Суботици, а треце екипа “ПАПИВИНҐ” ДОО I Вербас, док поєдинєчно найлєпши бул Мирослав Киш, други Владимир Джмура, а треци Владимир Тиркайла.

У ґуґланю участвовали екипи СД „Русин” Руски Керестур, Дружтво Руснацох зоз Суботици , КУД „Тарас Шевченко” Дюрдьов, КПД „Дюра Киш” Шид, „ПАПИВИНҐ” ДОО Вербас, „РКЦ” Нови Сад, ФК „Искра” Коцур.

Екипно, перше место завжала екипа КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова, друге Дружтво Руснацох зоз Суботици, треце „ПАПИВИНҐ” ДОО Вербас, а поєдинєчно найлєпши у ґуґланю бул Микола Кухар, други Микола Хромиш, а треци Ото Киш.

