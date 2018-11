Дюрдьовски Бал младих

ДЮРДЬОВ – Всоботу, 10. новембра, млади Дюрдьовчанє з Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у своїх просторийох орґанизовали треци Бал младих.

Баловали ше коло сто млади особи зоз Руского Керестура, Коцура, Нового Саду, Петроварадину, Ветернику и Дюрдьова.

На Балє ше слухало преважно руску народну и забавну музику, а и того року грал „Пицикато бенд”.

Дзекуюци 97 спонзором зоз Жаблю, Руского Керестура и Дюрдьова, даровани 166 томболи. Тогорочну награду, ваучер у туристичней аґенциї од 20 000 динари за вецей, або єдно путованє без часового огранїченя, достал Далибор Нединич з Дюрдьова.

Млади ше баловали до самого рана, та ше орґанизаторе наздаваю же ше госцом пачело друженє, та на їх Бал приду и нарок.

