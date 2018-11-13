Отримани перши роботнї у рамикох проєкту „Културне нашлїдство през мой обектив”

НОВИ САД – У орґанизациї и у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох (ВР) 10. и 11. новембра отримани перши преподаваня и роботнї у рамикох проєкту „Културне нашлїдство през мой обектив”.

На дводньових роботньох участвовали коло двацец штредньошколци припаднїки шейсцох националних заєднїцох – влашскей, ческей, бунєвацкей, сербскей, рускей и ромскей.

Преподаваня о интеркултуралносци и културним скарбу тримали Мирослав Кевежди зоз Заводу за културу Войдводини и др Миряна Дєкич зоз Заводу за защиту памятнїкох култури, интерактивни роботнї Соня Гудак, а на концу учашнїки обишли Нови Сад.

Фотоґрафски роботнї буду отримани 24. и 25. новембра, потим школяре буду далєй виглєдовац и фотоґрафовац, а проєкт ше закончи у юлию зоз виставу фотоґрафийох у местох зоз хторих приходза учашнїки.

Тот проєкт Завод за културу ВР орґанизує прейґ конкурсу „Публика у фокусу”, Фондациї „Нови Сад 2021, Европска престолнїца култури”.

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