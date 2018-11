Гоцованє Гуцулох з України

ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове пияток, 9. новембра, отримани концерт з нагоди 100-рочнїци од присоєдинєня Войводини ґу Кральовини Сербох, Горватох и Словенцох и Дня Општини Жабель, у орґанизациї Союзу Українцох Руснацох Сербиї.

У програми участвовал Гуцулски ансамбл з Рахова зоз Закарпатскей обласци України и два танєчни ґрупи КУД „Тарас Шевченко”.

Всоботу, 10. новембра, з истей нагоди и у истей орґанизациї, отримани концерт у голу ОШ „Милош Црнянски” у Жаблю, у чиєй програми участвовал спомнути Гуцулски ансамб и Хор „Пасторала” зоз Жаблю.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)