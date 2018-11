Почали роботи на пременки черепа на закрицу парохиї

ШИД – Вчера, 12. новембра, почали роботи на пременки черепа на закрицу будинка парохої Преображеня Господнього.

Череп хтори покладзени 2000. року, кед була ґенерална адаптация парохиялного будинку, почал ше трушиц, а фабрика у Канїжи прилапела рекламованє на квалитет черепа и випоручела нови череп, лєпшого квалитету.

По словох пароха о. Михайла Режака, буду покладзени древени плочи, одвитуюца фолия и нови лати, а потим и нови череп.

Роботи окончує будовательне подприємство „Зека” зоз Дивошу при Сримскей Митровици, а роботи би мали буц закончени о найдлужей 10 днї.

