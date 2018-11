Нєшка будзе трибина за польопривреднїкох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка, 13. новембра, з початком на 18 годзин у Руским Керестуре будзе отримана трибина за польопривреднїкох на котрей будзе бешедовац директор Покраїнского фонду за розвой польопривреди Александар Боґданович и його заменїк Валентин Чавич.

На трибини будзе бешедоване о польопривредних кредитох котри мож хасновац прейґ Покраїнского фонду, як и о субвенцийох за польопривреду котри обезпечує Покраїнска Влада, односно Покраїнски секретарият за польопривреду, як и републична Управа за аґрарни плаценя.

Трибина будзе отримана у просторийох Месней заєднїци у Спортскей гали, а поволани шицки заинтересовани польопривреднїки же би присуствовали и вихасновали нагоду питац ше о актуалних темох, субвенцийох, кредитох и потримовки польопривреди.

(Опатрене 11 раз, нєшка 11)