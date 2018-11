„Искра” завязала и шесту побиду за шором

КОЦУР – „Искра” внєдзелю, 11. новембра, у рамикох 13. кола Подручней фодбалскей лиґи Суботица у Дюрдїну победзела истоменову екипу зоз резултатом 3:2.

„Искра” одбавела два розлични полчаси, перши у котрим цалком надбавела екипу Дюрдїну и на одпочивок пошла зоз предносцу од 2:0 и други, у котрим домашнї були вельо лєпши, а фодбалере „Искри” зоз шицкима моцами бранєли предносц и, на щесце, одбранєли ю.

Два кола пред конєц полусезони „Искра” на трецим месце на таблїчки зоз 31-им бодом, кельо ма и другопласована екипа „Пролетеру” зоз Равного Села, а першопласована екипа „Войводини” зоз Бачкого Ґрадишта ма лєм єден бод вецей.

У шлїдуюцим колу, „Искра” у Коцуре дочека екипу „Нєґош” зоз Ловченцу, котра у сериї ма штири побиди зашором.

