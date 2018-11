„Русин” достал перши ґол тей сезони на своїм терену

РУСКИ КЕРЕСТУР – У 13. колє Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, ФК „Русин” на домашнїм терену дочекал екипу ФК „Кулпин”. ФК „Русин” – ФК „Кулпин” 4:1 (1:0).

На змаганю з екипи „Русину” нїхто нє опомнути зоз жовтим картоном, а у процивнїцкей екипи двоме фодбалере. Перши и други ґол за „Русин” посцигнул Кочиш у 44, односно 52. минути, потим Чизмар у 65, та Катона у 69. минути. Процивнїцки ґол затресол „Русинову” мрежу у 75. минути.

Бул то перши ґол котри „Русин” достал на своїм терену у тей сезони, а треба повесц же за процивнїкох то вшелїяк вельке посцигнуце понеже екипа „Кулпину” пришла у ослабеним составе, лєм дзешец бавяче.

У идуцим колє ФК „Русин” будзе госцовац у Товаришеве процив ФК „Войводина”, а обчекує ше же то будзе прави дерби медзи другу и трецу екипу на таблїчки, котри маю по 26 боди, алє „Русин” у предносци за штири ґоли.

