„Русин” бул лєпши у шицких сеґментох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю у Спортскей гали у Руским Керестуре одбавене рукометне змаганє седмого кола трецей рукометней лиґи сивер „Сивер” дзе на терену свойо моци одмерали РК „Русин” и РК „Ґрафичар” з Бездану, а домашнї надвладали госцох у шицких сеґментох, та змаганє закончене з резултатом 35:24 (17:12) на хасен „Русину”.

Гоч ше можебуц обчековало вецей напартосци, понеже то було зраженє другопласованей и трецепласованей екипи зоз таблїчки, „Русин” на тот завод анї у єдней хвильки нє допущел же би процивнїки виєдначели резултат.

У „Русину” ше на ище єден завод визначел Гербут, котри посцигнул аж дзевец ґоли, потим Салак зоз седем и Югик и Тома зоз по пейцома ґолами. У екипи „Ґрафичару” найлєпши бавяч посцигнул пейц ґоли.

„Русин” ше и далєй находзи на другим месце на таблїчки зоз дванац бодами, цо лєм за єден менєй од першопласованей екипи Зомбору, алє аж за пейц вецей як цо ма трецопласовани „Ґрафичар”. У идуцим колє „Русин” будзе бавиц процив Кляїчева.

