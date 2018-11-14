Преславени Кирбай у коцурским Манастире

КОЦУР – Пондзелок, 12. новембра, у Манастире шестрох Служебнїцох Непорочней Дїви Мариї у Коцуре преславени Кирбай.

З нагоди Кирбаю, у Манастире служена Служба Божа у котрей наказовал монах Василиян ЧСВВ о. Виталих Лотоцкий зоз України, а сослужовали коцурски парох о. Владислав Рац, капелан о. Данил Задрепко, о. Яков Кулич, о. Яков Новак, керестурски капелан Михайло Шанта, о. Алексей Гудак зоз Вербасу и кулянски парох Дамян Кича. Парохиянох споведал о. Платон Салак зоз Кули.

На Служби присуствовали числени шестри и парохиянє зоз других местох котри ше по служби могли засладзиц зоз лакотками, котри були пририхтани за Кирбай.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)