Дом култури наступал у Лалитю

ЛАЛИТЬ – Дом култури Руски Керестур участвовал на „Митровецких шветочносцох” у Лалитю, хтори 10. и 11. новембра отримани у орґанизациї домашнього КУД „Бранислав Нушич”.

У културно-уметнїцкей програми першого дня Шветочносцох, попри Керестурцох и домашнїх з того КУД-у и з КУД „Штефанек” участвовали и Културно-уметнїцки дружтва „Флоричика” з Ябуковцу, „Дунай” з Апатину, „Младосц” Женска шпивацка ґрупа и „Трамошнянки” зоз Бачу.

Керестурски Дом култури ше представел зоз хореоґрафию Сашу Палєнкаша „Карички, чапаши и чардаши” хтору одтанцовал Виводзацки ансамбл, у провадзеню Велькей оркестри Дому култури. Сашо Палєнкаш наступел и на инструменту фуяри, на хторей виведол даскельо народни мелодиї.

