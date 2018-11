ШИД – З нагоди означованя 100-рочнїци побиди у Першей шветовей войни, у Адашевцох при Шиду бавене приятельске фодбалске змаганє медзи ветеранами „Ґраничара” з Адашевцох и „Борца” зоз Мартинцох у општини Сримска Митровица.

Победзели госци з Мартинцох з резултатом 7:2, у полчасу 2:0 тиж за госцох, а пред початком змаганя у знак почесци була минута цихосци.

За найлєпших бавячох преглашени Срета Арсеновиг зоз „Ґраничара” и Драґан Ґрбатинич зоз „Борцу”.

