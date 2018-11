РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера вечар у Месней заєднїци Руски Керестур отримана трибина за польопривреднїкох на котрей бешедовал директор Покраїнского фонду за розвой польопривреди Александар Боґданович.

З тей нагоди, керестурским парастом представени кредити котри понука Покраїнски фонд по вигоднєйших условийох, з релативно малима каматами и длугшим ґрейс периодом. Попри тим, Боґданович поинформовал и о можлївосцох субвенционованя и конкурсох за софинансованє инвестицийох до шицких обласцох польопривреди при Покраїнскому секретарияту и републичней Управи за аґрарни плаценя.

Подобни трибини плановане отримац у шицких местох општини Кула, а як наглашел Боґданович, то средства котри наменєни польопривреднїком и котри треба же би були доступни шицким, а же задоволююце число Керестурцох уж хаснує средства зоз Фонду.

По законченю трибини, сход на кратко вихасновани як промоция Сербскей напредней странки у рамикох предвиберанковей кампанї за наиходзаци локални виберанки у Општини Кула.

