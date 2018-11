Затераз преглашени два лїстини

КУЛА – Пред гражданами општини Кула виберанки за локални парламент котри буду отримани 16. децембра, а затераз Општинска виберанкова комисия преглашела два виберанково лїстини.

Под числом єден преглашена виберанкова лїстина под назву „Александар Вучич – Прето же любиме Кулу”. Ришенє о преглашованю лїстини число єден, Општинска виберанкова комисия принєсла на схадзки котра отримана 31. октобра 2018. року. Лїстина представя коалицию двох странкох – Сербскей напредней странки (СНС) и Союзу войводянских Мадярох (СВМ). На лїстини ше находза 37 кандидати, перши Никола Жежель, штверо спред СВМ и трицецтройо спред СНС, а медзи нїма и тройо зоз Руского Керестура – на єденастим месце Мария Шепински, на дзеветнастим Владимир Олеяр и на двацецосмим Тихомир Медич.

Друга лїстина „Социялистична партия Сербиї – Ивица Дачич” преглашена внєдзелю, 11. новембра. На лїстини ше находза 25 кандидати, перши др Велибор Васович, а зоз Руского Керестура на трецим месце Весна Макаї, шеснастим Ярослав Колбас и на двацецпершим Весна Горняк.

Най здогаднєме, предсидателька Скупштини Сербиї Мая Ґойкович внєдзелю, 28. октобра, розписала виберанки за одборнїкох скупштинох општинох Кула, Долєвац, Кладово и Лучани за 16. децембер того року.

Виберанки буду запровадзени на основи Закона о локалних виберанкох, а за нїх задлужени Општински виберанково комисиї.

