Вишла двоязична кнїжка „Русински древени церкви”

НОВИ САД – Тих дньох у Новим Садзе вишла з друку кнїжка Др Мишел Парвенски под насловом „Русински древени церкви”. Кнїжку видали у сотруднїцтве Дружтво за руски язик, литературу и културу з Нового Саду и Русински видавательни центер зоз Канади.

То богато илустрована кнїжка зоз квалитетнима фотоґрафиями вецей як 100 русинских, лемковских, гуцулских и бойковских церквох та з фотоґрафиями рижних детальох на їх будинкох, або у нукашньосци церквох на Горнїци.

Kнїжка двоязична, писана по анґлийски, а паралелни текст то преклад на наш руски язик, а видата є у Eдициї „Одняте од забуца” 22. Видаванє кнїжки з донациями помогли числени дарователє Руснаци и Карпаторусини у швеце.

Авторка кнїжки др Мишел Парвенски, америцка Карпаторусинка, вельки знавец и фаховец за спомнути церкви хтори представяю єдно з найвекших богатствох у скарбу Русинох и Лемкох на предїлох нєшкайшей южней Польскей, восточней Словацкей, у сиверней Румуниї и на Закарпат’ю у України.

Промоцию кнїжки Дружтво за руски язик планує у децембру у рамикох 28. Дньох М. М. Кочиша, а попри тей вишли и кнїжки „Бешеднїк” др Михайла Фейси, кнїжка „Писнї и приповедки” Владимира Сабо-Дайка, а Дружтво пририхтує видац и „Писнї и приповедки за дзеци” Миколи М. Кочиша.

