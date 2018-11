Нєшка у Школи промоция Антолоґиї приповедкох за дзеци „Драга до швета”

КОЦУР – У рамикох XXV културней манифестациї „Костельникова єшень”, нєшка, 15. новембра, у Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре будзе представена Антолоґия приповедкох за дзеци „Драга до швета”, хтори позберала Мелания Римар.

За младших школярох, програма почнє на 11 годзин, за старших годзину познєйше, а о тей новей кнїжки за дзеци буду бешедовац Мелания Римар и Микола Шанта.

Наютре, 16. новембра, у Руским доме на 18 годзин почнє промоция нових кнїжкох на руским язику и стретнуце з писателями, а представени буду кнїжки Михала Рамача, Агнети Бучко Папгаргаї, Якима Чапка, Тамари Хрин Рончевич и академика Юлияна Тамаша.

О кнїжкох буду бешедовац и Ирина Гарди Ковачевич, проф. др Дюра Гарди и Микола Шанта.

