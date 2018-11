НОВИ САД – Новинарска асоцияция Руснацох (НАР) орґанизує три едукациї за новинарох и редакторох хтори информую на руским язику, а перша едукация будзе отримана нєшка, 15. новембра, у Заводзе за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе.

Лекторка у НВУ „Руске слово” Блажена Хома Цветкович нєшка од 12 до 13,30 годзин будзе тримац преподаванє о „Иновацийох у руским язику, з акцентом на язик у друкованих медийох на руским язику”.

Наютре, 16. новембра, од 11 до 12,30 годзин будзе преподаванє проф. др Владимира Баровича на тему „Йован Хранилович як новинар”, а 30. новембра проф. др. Деян Пралица, тиж так од 11 до 12,30 годзин, будзе викладац на тему „Нєвербална комуникация и политичаре – розодкриванє емоцийох”.

НАР тоти едукациї пририхтує у сотруднїцтве зоз Оддзелєньом за медийни студиї Филозофского факултета у Новим Садзе.

