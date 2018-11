ВЕРБАС – У Народней библиотеки „Данило Киш” у Вербаше нєшка, 15. новембра, будзе промоция нового романа Миколи Шанту з Коцура на сербским язику „Панонска неман”, хтору видал „Дневник АД” Нови Сад.

Промоция почнє на 18 годзин, а о роману буду бешедовац Радмила Ґикич Петрович, Валентина Чизмар, Давид Кецман Дако, як и сам автор, док модератор будзе Бранислав Зубович.

