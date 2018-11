Школяре ше ище нєшка можу приявиц на Конкурс

КУЛА – Конкурс за наградзованє школярох у школским 2018/2019. року Оддзелєня за дружтвени дїялносци Општини Кула тирва ище лєм нєшка.

Право на єднократне наградзованє маю школяре основних и штреднїх школох котри у предходним школским року 2017/2018. рок освоєли перше, друге або треце место у поєдинєчней конкуренциї, на окружним, републичним або медзинародним змаганю котре орґанизовало Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою, або Секретарият за образованє, управу и национални меншини Автономней Покраїни Войводини.

Подполни текст Конкурсу мож опатриц на сайту Општини Кула www.kula.rs. Прияви зоз потребну документацию мож поднєсц ище нєшка, 15. новембра, на шалтеру 5 у Услужним центру Општини Кула.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)