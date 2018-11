Отворена за шицко

Гая Надь зоз Земуну ма даскельо любови хтори ю наисце виполнюю, а на першим месце єй язики и музика. Вше ше двоєла за цо ше од того школовац, та до конца закончела Музичну ґимназию, а того року дипломовала на беоґрадским Филолоґийним факултету, и то – арабски язик.

На питанє прецо вибрала праве тот язик, Гая одвитує же ю вше интересовал ориєнтални призвук, музика, култура, архитектура, уметносц.

– Нє опредзелєла сом ше за музику и на факултету, бо сом нє така толерантна на вежбанє, баржей сом шлєбодни музичар хтори будзе вежбац теди кед вон сце. Нє любим наруцованє. Кед сом гварела моїм же ше сцем уписац на арабски язик, гварели лєм – добре, як кед бим им гварела же ше уписуєм на, наприклад, анґлийски. Обчековала сом даяку реакцию, же прецо и нач ми то, алє нє, наисце ми були потримка. Други ше досц чудовали – толкує вона.

Званє – дипломовани професор арабского язика и литератури, Гая здобула 10. септембра, а обрабяла сучасну арабску литературу. Тераз ше уписала и на мастер студиї.

– Кед сом ше уписовала на основни студиї, нє знала сом нїч повесц по арабски. Нєзґодно повесц же чи то чежки язик, кед тебе то наисце прицагує и кед любиш. Но, нє таке компликоване, як цо можебуц випатра. На примацим испиту ше поклада сербски и анґлийски язик. Єст велїх хтори ше упишу, а нєсиґурни су, та ше после першого року преполови число студентох. Кед дахто наисце то жада, най ше упише, а кед є нєсиґурни, лєпше причекац. Нас до конца студийох було коло 30 – гвари Гая и додава же нє мож виучовац поверхово, лєм язик.

– На мастер сом ше уписала на истим Факултету. Интересує ме тематика ислама и християнства, нєарабски ислам. Плануєм ше базовац на културолоґийну часц. Мама ми Горваткиня, тато Руснак, а и вон ма и горватскей креви. През розлични култури, одмалючка сом учена буц толерантна и же бим патрела ширшу слику шицкого. Кед сом учела о исламу, нїґда сом то нє робела зоз чудованьом, алє ми було интересантне. Отворена сом за шицко – визначує наша собешеднїца.

БЕШЕДУЄ НА ШЕЙСЦОХ ЯЗИКОХ

Окрем по сербски и арабски, Гая зна бешедовац и по анґлийски, нємецки, италиянски и шпански, а розуми и по руски.

– Даґдзе од початку студийох робим у єдней приватней оводи, дзе дзецом викладам анґлийски и нємецки язик. Часто ме приємно нєсподзиваю и знаю ме охабиц без словох. Док закончим мастер нє любела бим робиц як прекладателька, у правим смислу того слова, лєм кед бим мушела, бо ше нє видзим медзи штирома мурами. Єдино кед би то було на терену, же бим мала нагоду и виглєдовац. Думам же хто знаходлїви, може найсц роботу з тим язиком, як и у шицких других обласцох. Шицко завиши и хто яки упарти – дума Гая.

Арабске писмо лєгко звладала, а понеже ше го пише з права на лїво, Гая през франту гвари же ше єй конєчно виплацело тото же є лївак.

– Тераз нє „брлям” док пишем. Нє барз є компликоване, бо нє маю писани–друковани, мали–вельки букви… На Факултету зме учели литературни, стандардни арабски, а кажда жем, нормално, ма свой диялект. Тераз, 1. новембра, идзем до Рабату до Мароку на мешац учиц їх диялект. Идзем прейґ єдней школи, и то нє вязане за Факултет. Мароко ми окреме фасцинантни, пре микс културох, и любела бим найвецей роботи робиц праве о нїм – додава вона.

УЖИВА И У ЖИВОТИНЬОХ И КАРТИНҐУ

Гая ше нє предлужела музично усовершовац, алє ище вше у шлєбодним чаше грає на ґитари и на клавиру, а ма и други гобиї.

– Нє барз ме тераз уж прицагує, алє заш лєм то була любов хтору нє можем забуц, та кед достанєм инспирацию, граєм, гоч то ридко. Можем повесц ше мой гоби и мой пес Пєр. Природняцки сом настроєна, и то ми тиж єдна з любовох. Швидке воженє тиж спада до моїх гобийох, Формулу 1 ше нє препущує одмалючка – припознава Гая, хтора талант и инспирацию за ученє язикох нашлїдзела и од свойого дїда.

– Дїдо Надь родом зоз Керестура, Еуґен, точнєйше Йовґен. Пошол ше школовац до Беоґраду, и там и остал. Робел у Союзней управи за контролу лєценя. Барз сом була вязана за ньго. Дїдо бешедовал на седем-осем язикох и криво ми же ме до конца нє научел руски и мадярски, хтори ме почал учиц. Вон ми поставел основу за язики. Кед сом була младша, єден час сом була активна у рускей заєднїци на даяких шветочносцох у Беоґрадзе. Дїдо ми за 18. родзени дзень купел хижу у Керестуре. Мойо приходза часто, я ридше, бо мам други обовязки – виприповедала нам Гая.

