У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штерацец шестим тогорочним числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк”, медзи иншим, резултати и прегляд виберанкох за национални совити националних меншинох.

Рубрика „Нашо места” пише о роботи Добродзечного огньогасного дружтва Руски Керестур и о схадзки Совиту Месней заєднїци Руски Керестур, а медзи иншим, мож пречитац и як означени Дзень општини Жабель.

О упечаткох после рока роботи Задруґи „Керестурска паприґа”, о продукциї капусти у Коцуре, „Дунайским бизнис форуме” и єшеньскей оберачки и шатви на подручу општини Шид пише „Економия”.

„Култура и просвита”, медзи иншим, зазначела скайп-годзину керестурских матурантох зоз премиєрку Ану Брнабич, рочни концерт КПД „Дюра Киш” у Шидзе, а тиж так и програми хтори потераз отримани у рамикох 25. Кулурней манифестациї „Костельникова єшень”.

У „Мозаїку” пренєшени упечатки зоз Балу младих у Дюрдьове и зоз роботньох у рамикох проєкту „Културне нашлїдство през мой обєктив” у Новим Садзе, а „Людзе, роки, живот” понукаю розгварки зоз Владимиром Рацом з Руского Керестура, Амалку и Миколом Кухаровима з Дюрдьова и Марию и Михайлом Надьовима з Керестура.

„Духовни живот” ше огляднул на Медзинародни дзень менталного здравя, а „Спорт”, попри резултатох наших фодбалских клубох у своїх першенствених лиґох, пише о резултатох рукометашох керестурского клуба „Русин”, о змаганю у штреляцтве и ґуґланю СБ „Яша Баков”, як и о других темох.

