У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” годни сце опатриц як учашнїки на округлим столу, отриманим у рамикох означованя 10-рочнїци Заводу за културу Войводянских Руснацох, дискутовали о перспективи театралного живота Руснацох.

Будзе емитована и треца часц приповедкох зоз шмикнї, у котрих ше нашо майстрове здогадую на прешли часи.

У трецей часци емисиї, годни сце опатриц ище єдну приповедку зоз сериялу о колеґох зоз Телевизиї, а з тей нагоди будзе представени Еуґен Кулеба.

„Добри вечар, Войводино” почнє на 20 годзин, а по емисиї, на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)