На ютре треба присц на Акцию на теметове

РУСКИ КЕРЕСТУР – На керестурским теметове, на соботу, 17. новембра од 9 до 13 годзин будзе орґанизована єшеньска акция розкерчованя старей часци теметова на коло 4 арох. То акция хтора мала буц у октобру, алє є преложена за тераз.

Поволани помогнуц цо вецей жителє Керестура, як и члени валалских здруженьох, а треба вжац и прикладни алат.

Акцию вєдно орґанизую ЯКП „Руском” и Церковни одбор керестурскей парохиї, хтори за шицких учашнїкох на концу акциї пририхта полудзенок.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)