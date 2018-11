РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох акциї обезпечованя роботи у канадскей компаниї „Маґна”, розгварка зоз шицкима заинтересованима за роботу будзе отримана и у Руским Керестуре, нєшка и ютре, 16. и 17. новембра.

Плановане же представнїки спомнутей компаниї препровадза цали два днї у парку у центру валала дзе на своїм штанду презентую можлївосци за роботу.

