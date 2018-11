НОВИ САД – Кристина Афич, школярка першей класи Музичней школи „Петар Коньович” у Зомборе, достала другу награду на 8. Медзинародним змаганю у соло шпиваню „Вера Ковач Виткаи”, хторе отримане 10. и 11. новембра у Новим Садзе.

Кристина ше змагала у предкатеґориї медзи 18 змагателями зоз реґиону, а наступела зоз двома композициями – Джования Паизела и Йосипа Павчича, у класи професорки Силвии Минеи.

