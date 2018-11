КУЛА – Зоз шветочну програму, на хторей наступи и Мишани хор Дома култури и Катедралней церкви св. о. Миколая з Руского Керестура, нєшка, 16. новембра, будзе означени Дзень општини Кула.

Програма почнє на 18 годзин у Културним центру у Кули.

Дзень општини Кула, 16. новембер, означує ше на дзень ошлєбодзеня Кули од австроугорского войска 1918. року.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)