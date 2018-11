Предлужена програма „Костельниковей єшенї” у Коцуре

КОЦУР – Вчера, 15. новембра, у ОШ „Братство єдинство” у Коцуре предлужена 25. Културна манифестация „Костельникова єшень”.

Програма у Школи орґанизована за школярох котри ходза до руских класох и школярох котри виучую руски язик з елементами националней култури, а котри мали нагоду упознац наших писательох Меланию Римар и Миколу Шанту, котри представели найновшу кнїжку за дзеци НВУ „Руске слово”, Антолоґию приповедкох под назву „Драга до швета”.

Микола Шанта на початку промоциї школярох укратко упознал зоз животом и дїлом Гавриїла Костельника, а потим писателє, алє и школяре, читали приповедки зоз Антолоґиї, котру пририхтала Мелания Римар. Римарова бешедовала о кнїжки и писательох котри у нєй заступени, а дзепоєдни школяре достали кнїжку и на дарунок. Як редакторка дзецинского часопису „Заградка”, Римарова школяром котри поряднє и активно свойо роботи посилаю до „Заградки” уручела и пригодни награди.

Манифестация „Костельникова єшень” будзе предлужена нєшка на 18 годзин, а на тот завод у Руским доме у Коцуре буду представени найновши виданя НВУ „Руске слово” и їх авторе, Михал Рамач, Агнета Бучко Папгаргаї, Яким Чапко, Тамара Хрин Рончевич, Мелания Римар, як и академик Юлиян Тамаш.

Окрем авторох наших найновших кнїжкох, на програми буду бешедовац и Ирина Гарди Ковачевич, проф. др Дюра Гарди и Микола Шанта.

