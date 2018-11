Промоция каталоґа Музея „Илиянум” на трох язикох

ШИД – У Музею наївней уметносци Илиї Башичевича Босиля „Илиянум” вчера вечар отримана промоция каталоґа на руским, словацким и горватским язику.

Як визначела Любинка Пантич, директорка Музея, слово о прекладу каталоґа зоз сербского (и английского язика) на три язики националних меншинох у општини Шид, хтори ше урядово хаснує.

Каталоґ на руски язик преложела мр Гелена Медєши зоз Руменки, а його друкованє оможлївел Покраїнски секретарият за културу, информованє и одношенє з вирскима заєднїцами.

На промоциї наступели представнїки СКУД „Єднота”, горватского КУД „Шид” и руского КПД „Дюра Киш”, а шпиванку „Одхиль мила облачок” одшпивали Мила Вученович и Владимир Торма, члени Мишаней шпивацкей ґрупи руского Дружтва.

