Вчера була промоция нового романа Миколи Шанти

ВЕРБАС – У Народней библиотеки „Данило Киш” у Вербаше вчера вечар отримана промоция нового романа Миколи Шанти „Панонска неман”, хтору видал „Дневник АД” Нови Сад.

Красне число нащивительох привитал модератор вечара Бранислав Зубович, хтори пречитал писательову биоґрафию, а о кнїжки, хтора на сербским язику, гуторели редакторка романа др Радмила Ґикич Петрович, др Валентина Чизмар, Давид Кецман Дако и сам автор, хтори на вецей заводи читал виривки з романа.

Др Радмила Ґикич Петрович як редакторка гварела же було праве задовольство сотрудзовац зоз Шантом, и вецейраз повторела же „Панонска неман” шмели роман, написани о правдивих здогадованьох и искуствийох хтори урезани до паметаня.

После промоциї, у вербаскей Библиотеки, публика мала нагоду купиц нови Шантов роман.

