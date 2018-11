Вчера о язику у медийох, нєшка о Храниловичови як новинарови

НОВИ САД – Преподаванє на тему „Йован Хранилович як новинар” нєшка од 11 до 12,30 годзин отрима др Владимир Барович, професор на Оддзелєню за медийни студиї Филозофского факултета у Новим Садзе.

То друга з трох едукацийох, хтори за новинарох и редакторох хтори информую на руским язику, у Заводзе за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе орґанизує Новинарска асоцияция Руснацох (НАР).

Преподаванє з роботню на тему „Иновацийох у руским язику, з акцентом на язик у друкованих медийох на руским язику” новинаром и редактором хтори информую на руским язику отримала вчера лекторка у НВУ „Руске слово” Блажена Хома Цветкович.

Вона на преподаваню визначела же ше наш руски язик муши розвивац, алє и же треба чувац и пестовац його автентичносц.

– Жиєме у вику кед ше шицко барз швидко одвива, меня, твори нове и нови поняца уходза до шицких сферох нашого живота, медзитим, и у медийох и у каждодньовей комуникациї вше треба похасновац нашо руски слова, то треба же би нам була основна стратеґия.

Слова з других язикох треба хасновац лєм кед у нашим язику нєт одвитуюца замена – гварела Блажена Хома Цветкович.

Преподаванє на тему „Нєвербална комуникация и политичаре – розодкриванє емоцийох, 30. новембра од 11 до 12,30 годзин у Заводзе отрима шеф Катедри за медийни студиї на Филозофским факултету у Новим Садзе, професор др. Деян Пралица.

Едукацию за новинарох и редакторох у медийох хтори информую на руским язику НАР орґанизує як проєкт хтори прейґ Конкурсу за унапредзенє професийних стандардох потримал Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношенє з вирскима заєднїцами.

