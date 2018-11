Лїцо и твар

Под уплївом сербского язика, часто гуториме лїцо место твар, як би требало, бо ше по сербски твар гутори лице. Лїцо означує часц твари, односно гевто цо ше по сербски вола образ.

Наприклад:

Кажди дзень умивам лїцо зоз специялним мидлом. → Кажди дзень умивам твар зоз специялним мидлом.

Плювнул єй до лїца . → Плювнул єй до твари.

Попатрела му до лїца . → Попатрела му до твари.

Полож ошмих на лїцо . → Полож ошмих на твар.

нашмеяне лїцо

Цо ше мнє тиче. → Цо ше мнє дотика.

Да ше нє циґанїме. → Нє циґаньме себе.

Да ше я питам… → Кед би ше мнє дахто питал…

Шерца нам трептаю. → Шерца нам трепеца.

Тисячами роки назадок → Пред вецей тисячи роками

Нєшка нам Шидянє пришли до госцох. → Нєшка нам госци Шидянє. (Нє приходзи ше до госцох, ми можеме буц дачийо госци, а ми можеме мац госцох.)

Були зме у госцох. → Були зме у баби∕пайташки. (Госци можу лєм присц до нас, а нє можеме повесц же зме пошли до госцох.)

Нє будзем ше вецей розправяц з тобу. → Нє будзем ше вецей єднац з тобу.

