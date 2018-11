На вечар 21. „Дньовка”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре нєшка, 17. новембра, будзе отримана 21. Мултимедиялна манифестация младих „Дньовка”, у орґанизациї младежского здруженя „Pact Ruthenorum”.

Главна програма „Дньовки”, на хторей млади наступя зоз музику и литературу, почнє на 21 годзин у Велькей сали Дома култури.

Пред тим, на 20 годзин, будзе отворена вистава фотоґрафийох хтори сцигли на Конкурс з тему „Вода”. Виложени буду 25 фотоґрафиї, а на главней програми буду преглашени и три найлєпши, чийо авторе достаню пенєжни награди, а вибере их Биляна Роман Чурни.

Попри вистави фотоґрафийох, того року буду виложени и „Квитки мудросци”, як и малюнки уметнїка Ратка Торму з Беркасова.

Зоз „Дньовку” будзе закончена тогорочна 25. Културна манифестация „Костельникова єшень”, у чиїх рамикох ше ю и отримує.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)