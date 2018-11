Комеморативни сход на чесц Симеона Сакача и означованє Дня писменосци и мацеринского язика

НОВИ САД – У „Студию М” Радио Нового Саду нєшка, 17. новембра, на 18 годзин, будзе Комеморативни сход на чесц нєдавно упокоєного дипл. правнїка Симеона Сакача, дакедишнього главного редактора Рускей редакциї Радио Нового Саду, снователя Союзу Руснацох и Українцох Сербиї, дакедишнього предсидателя Союзу и почесного доживотного предсидателя Союзу.

Нєшка у „Студию М” будзе отримана и шветочносц з нагоди Дня писменосци и мацеринского язика, хтора почнє на 19 годзин, а на хторей буду участвовац студенти Филололоґийного факултету у Беоґрадзе, Одсек українского язика, Хор „Гармония” з Нового Саду, Дзивоцка шпивацка ґрупа РКЦ Нови Сад и солистка Ана Римар Симунович.

Орґанизатор шветочносци Амбасада України у Беоґрадзе и Союз Руснацох Українцох Сербиї.

