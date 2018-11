КУЛА – Аматерски театер „Бранислав Нушич” зоз Шиду на ютре, 18. новембра, у Културним центре у Кули виведзе представу „Бал вампирох”, по мотивох Ен Райс, а у драматизациї и режиї Цветина Аничича.

Представа почнє на 20 годзин.

Покровитель того збуваня Oштина Кула, а уход шлєбодни.

