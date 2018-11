ДЮРДЬОВ – У рамикох 25. културней манифестациї „Костельникова єшень”, нєшка, 17. новембра, будзе отримана програма и у КУД „Тарас Шевченко” у Дюрдьове.

Промоция новей кнїжки Якима Чапка „Церень спод нохца” и литературно-музични вечар, почнє на 19 годзин.

