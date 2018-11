Шветочна академия за Дзень Општини Кула

КУЛА – У Културним центре зоз Шветочну академию означени 16. новембер – Дзень општини Кула, хтори запровадзени пред двома роками як памятка на дзень ошлєбодзеня Кули у Першей шветовей войни. Академия почала зоз гимну „Боже правде” хтору одшпивал Мишани хор Дому култури и церкви св. оца Миколая зоз Руского Керестура.

Винчуюци гражданом дзень Општини, предсидатель Дочасового орґану Општини Велибор Милоїчич, наглашел же того року тот дзень у знаку двох ювилейох, 100-рочнїци од законченя и побиди у Велькей войни, та 100-рочнїци од прилученя Войводини Кральовини Сербиї.

Милоїчич у своєй бешеди наглашел тото цо локална самоуправа планує зробиц у наиходзацим чаше, а попри обезпечованя нових роботних местох то и укладаня до драговей, комуналней и спортскей инфрастуктури.

Шицки потерашнї посцигнуца локалних структурох у шицких сферох живота у Општини, як гварене, з намаганьом на ровномирни розвой шицких єй населєних местох представени у кратким филме.

Здогадуюци ше и на 140-рочнїцу од народзеня Кулянца композитора Исодора Баїча, камерни оркестер наставнїкох Школи за основне музичне образованє виведол три композициї, а з двома танцами и шпиванку наступел и КУД „Сербия” зоз Кули.

Як наявене, тогорочне означованє Дня општини будзе закончене 18. новембра, зоз естрадним безплтним концертом Саши Матича у Червинки.

