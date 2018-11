НОВИ САД – Єшеньска вистава Здруженя подобових уметнїкох „Ликум”, з меном „Плоди єшенї”, шветочно отворена 15. новембра у дворцу Едьшеґ у Новим Садзе, и будзе тирвац по 18. новембер. На вистави участвую и уметнїки з рускей заєднїци.

Попри числених авторох, виложени и роботи авторки Сонї Папуґа, Янка Парошкая, Йоакима Шанту и Весни Марич, а на отвераню були и представителє Дружтва за руски язик.

Здруженє „Ликум” основане 2001. року, а ма коло 50 активних членох.

