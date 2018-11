На ютре будзе Кирбай у Кули

КУЛА – У грекокатолїцкей парохиї священомученїка Йосафата наютре будзе преславене храмове швето – Кирбай.

Святочна кирбайска Литурґия будзе на 11 годзин, а будзе ю предводзиц наш владика кир Георгий Джуджар зоз священїками з других парохийох и домашнїма, парохом о. Дамяном Кичом ЧСВВ и о. Платоном Салаком ЧСВВ. Того дня будзе и ранша Служба Божа на 9 годзин.

Як Рутенпрес дознава од домашнїх священїкох, пре оправдани причини тогорочни Кирбай у тей парохиї преложени нєдзелю скорей, гоч дзень св. Йосафата пада 25. новембра.

