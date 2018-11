Шветови дзень худобних и Нєдзеля Каритасу

АПОСТОЛСКИ ЕҐЗАРХАТ/РУСКИ КЕРЕСТУР – На ютре у цалим католїцким швеце будзе означени Шветови дзень худобних, а источашнє и Нєдзеля Каритасу у Католїцкей Церкви у Сербиї, та и у парохийох нашого Апостолского Еґзархату.

Папа Франциско установел Шветови дзень худобних, а католїцки владикове у Сербиї одлучели же тота иста нєдзеля, 18. новембер, будзе Нєдзеля Каритасу. З тей нагоди монс. Станислав Хочевар, хтори и предсидатель Каритасу Сербиї, поставел питанє же хто найзагроженши медзи нами.

Констатовал же нє лєм материяно худобни особи, алє нєшка вельо горше и духовне, моралне, културне и социялне худобство. Прето поволал шицких вирних же би зробели крочай на шицких тих польох. Хочевар поволал и шицки парохиї и вирних же би у своїм окруженю пренашли найзагроженши особи и способи як им помагац.

У парохийох нашого Еґзархату на Нєдзелю Каритасу вирни можу дац и свой пенєжни прилог на Службох Божих хтори парохийни Каритаси похасную за помоц найпотребнєйшим.

У Руским Керестуре то будзе на Службох Божих на 8, 10, 11,30 и на 17 годзин.

